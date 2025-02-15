Новая угроза для России. 450 ракет в двух минутах от Питера: «Avia.pro»

Эстония планирует развернуть мощную ракетную группировку у границ с Россией. В условиях обострения отношений между НАТО и Россией, Эстония решила разместить американские системы Himars на расстоянии менее 140 километров от Санкт-Петербурга.
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