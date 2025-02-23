Северо-Западная прокуратура контролирует ситуацию с самолетом, который готовится к экстренной посадке в Пулково

Наземные службы аэропорта приведены в готовность Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.