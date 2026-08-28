Стартует культурно-просветительский проект «Говорит Екатеринбург»

Его героями станут участники фестиваля из разных стран мира — от Сербии до Бразилии. В формате 12 документальных видеоинтервью и текстовых материалов иностранные гости расскажут о своем восприятии России, национальном характере и культурных особенностях.
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