Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

Стартует культурно-просветительский проект «Говорит Екатеринбург»

Стартует культурно-просветительский проект «Говорит Екатеринбург»

Его героями станут участники фестиваля из разных стран мира — от Сербии до Бразилии. В формате 12 документальных видеоинтервью и текстовых материалов иностранные гости расскажут о своем восприятии России, национальном характере и культурных особенностях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии