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СССР-Россия

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Блокирование Финского залива – обсуждаем, какие сценарии есть у РФ для решения этой проблемы

Блокирование Финского залива – обсуждаем, какие сценарии есть у РФ для решения этой проблемы

  Какие у нас сценарии решения проблем с Прибалтикой? В России чётко сказали, что любую попытку заблокировать Финский залив будут рассматривать как нарушение международного морского права.

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Комментарии
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radiofree
Надо,значит надо,если не понимают по хорошему,то придётся по плохому.
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8 час.
Коська
А мне кажется, что есть ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ решения этой проблемы и о ней говорил ВВП, а именно - надо уничтожить цен тры принятия решений, их на сегодняшнипй день ДВА: США и Великобритания. На секунду представьте, что будет с этими прибалтийскими львами, когда пропадет ПОЛНОСТЬ поддержка от этих центров!!! Так что надо принимать решение и не комплексовать по поводу, что кто то потом обвинит РФ в развязывании ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ!!!!
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7 час.

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