Блокирование Финского залива – обсуждаем, какие сценарии есть у РФ для решения этой проблемы

Коська

А мне кажется, что есть ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ решения этой проблемы и о ней говорил ВВП, а именно - надо уничтожить цен тры принятия решений, их на сегодняшнипй день ДВА: США и Великобритания. На секунду представьте, что будет с этими прибалтийскими львами, когда пропадет ПОЛНОСТЬ поддержка от этих центров!!! Так что надо принимать решение и не комплексовать по поводу, что кто то потом обвинит РФ в развязывании ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ!!!!