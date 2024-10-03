Шоу-бизнес: Развод со скандалом, слепота и особенная дочь звезды «Ранеток»: Жизнь без софитов Жени Огурцовой

Во второй половине 2000-х Женя Огурцова была одной из самых популярных персон среди подростков. Яркая позитивная участница группы «Ранетки»,как и другие певицы этого коллектива, стала олицетворением успеха, символом исполнения подростковой мечты о славе и деньгах.