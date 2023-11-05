В далекие 90-е годы прошлого столетия, без сомнения сложные как для России, так и для ее бывших соседей по Советскому Союзу, да как, в принципе, и в 2000-е, менее сложные, но не менее символичные, очень многие сетовали на то, что Россия теряет свои позиции на геополитической карте мира исключительно из-за того, что в стране отсутствует национальная идеология.
Суверенная и независимая Россия
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Малик Гумеров
"Суверенная и независимая Россия" - Суверенитета России пока нет ! На Украине идет война за обретение Суверенитета ! И установится она = когда страна-народ осознают о необходимости = И СДЕЛАЮТ ЭТО , ФАКТОМ СМЕНЫ власовских (не суверенных , кабальных , навязанных врагом ...) СИМВОЛОВ ГОСУДАРСТВА НА ИСКОННО РУСКИЕ , в т. ч. на КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ !!! Нельзя быть суверенным по определению под символами побежденного , навязанного врагом !!!
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2 д.
МГ
Малик Гумеров
"А статью в конституции нужно изменить..." , Ее всю нужно переписывать , СИСТЕМУ для народа и страны нужно переформатировать , санируя от всех паразитов , .... но хозяин = НАРОД обязанный это делать дрыхнет , недееспособен , и его самого , как овечек , пасут его же слуги - чиновники !
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2 д.
Nikolay Zakharov
Да,конституция сама по себе внтинародна,написанная под диктовку США . Тогда суверенитет и право народа распоряжаться своей судьбой, приобретут правильные формы,а сейчас они удовлетворяют запросы только богачей:крупных чиновников,банкиров,олигархов, т.е. узкая прослойка народа, а сам народ все более и более впадает в нищету
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1 д.
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