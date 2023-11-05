Суверенная и независимая Россия

В далекие 90-е годы прошлого столетия, без сомнения сложные как для России, так и для ее бывших соседей по Советскому Союзу, да как, в принципе, и в 2000-е, менее сложные, но не менее символичные, очень многие сетовали на то, что Россия теряет свои позиции на геополитической карте мира исключительно из-за того, что в стране отсутствует национальная идеология.