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NYT: США попросили Украину и РФ не бить по столицам на время визита посланников

NYT: США попросили Украину и РФ не бить по столицам на время визита посланников

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию и на Украину с предложением о прекращении российско-украинского конфликта.

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