Жителям Нижневартовска отключат горячую воду из-за конца отопительного сезона

Жители Нижневартовска (ХМАО) во второй половине мая временно останутся без горячей воды. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного сезона, сообщили в мэрии города.
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