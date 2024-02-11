В Долгопрудном мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы. 60-летнего местного жителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Долгопрудненскую больницу— у него были признаки анемии и сильные боли в животе.
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