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Подмосковное время. Новости региона

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В Долгопрудном мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы.

В Долгопрудном мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы.

В Долгопрудном мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы. 60-летнего местного жителя в тяжелом состоянии госпитализировали в Долгопрудненскую больницу— у него были признаки анемии и сильные боли в животе.

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