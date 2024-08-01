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Вучич назвал мировым безумием победу алжирского боксера в женском турнире ОИ

Вучич назвал мировым безумием победу алжирского боксера в женском турнире ОИ

Президент Сербии Александр Вучич поделился своими мнением о ситуации на Олимпийских играх в Париже, где боксерка Иман Хелиф из Алжира, имеющая мужской хромосомный набор, победила итальянку Анджелу Карини.

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