Экономист Гукасова: страховка от увольнения может стать привычнее из-за ИИ

Директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института государственной службы и управления РАНХиГС кандидат экономических наук, доцент Нина Гукасова рассказала, что страхование от потери работы может стать более привычным финансовым инструментом на фоне развития искусственного интеллекта и изменений на рынке труда.