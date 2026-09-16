Экономист Гукасова: страховка от увольнения может стать привычнее из-за ИИ

Директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института государственной службы и управления РАНХиГС кандидат экономических наук, доцент Нина Гукасова рассказала, что страхование от потери работы может стать более привычным финансовым инструментом на фоне развития искусственного интеллекта и изменений на рынке труда.
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