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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэтт Барнс уволен из NBC Sports

По сообщению представителя NBC Sports California, Барнс больше не появится в программах телесети. Решение было принято после появления скандального видео, на котором бывший форвард угрожал комментатору школьного баскетбольного матча.

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