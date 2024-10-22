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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А потом пришел муж в тапках: В Подмосковье бытовой конфликт уже выходил на «межнац»

А потом пришел муж в тапках: В Подмосковье бытовой конфликт уже выходил на «межнац»

Русский Колоколъ Почему приезжие стараются в любой конфликт внести истеричную ноту унижения по национальному признаку.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
вот нах.я гражданам России это &quot;счастье&quot;? Почему все эти президенты,правительство,госдумы и пр. устроили нам такую жизнь? Кто им дал такое право? И почему мы голосуем за них,а в сущности голосуем за наши унижения,убийства,наркоманию и само существование?
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8 час.
Одиссей
&quot;численность населения тут росла рекордными темпами: за три года на четверть! И все за счет приезжих: мигрантов и новых граждан России. Гости страны осваиваются тут, поселяются в новеньких многоэтажках, становятся хозяевами квартир.&quot; м-нэээээ.... Нас уверяют, что мигранты ОСТРО нужны в строительной сфере, что без них стройки встанут и граждане России не получат нового жилья...  А тут невзначай выходит, что в новопостроенные дома заселяются сами же мигранты. Т.е., строят они сами для себя! И еще...   Нас уверяют, что россияне не пойдут в те отрасли экономики, где сейчас заняты мигранты. Мол-де ,заработки там по нашим меркам низкие. А как осуществляется покупка квартир в новостройках за &quot;малые&quot; заработки? Пусть даже и в ипотеку. Выходит, заработки не такие уж и маленькие? И россиян в эти отрасли просто не пускают? Как пример - рынки, где все схвачено &quot;гостями с юга&quot; и простому фермеру/дачнику туда не пробиться.
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3 час.
Людмила Лобачева
За несоблюдение законов РФ выселять как можно дальше
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2 час.

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