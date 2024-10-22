А потом пришел муж в тапках: В Подмосковье бытовой конфликт уже выходил на «межнац»

вот нах.я гражданам России это "счастье"? Почему все эти президенты,правительство,госдумы и пр. устроили нам такую жизнь? Кто им дал такое право? И почему мы голосуем за них,а в сущности голосуем за наши унижения,убийства,наркоманию и само существование?

Одиссей

"численность населения тут росла рекордными темпами: за три года на четверть! И все за счет приезжих: мигрантов и новых граждан России. Гости страны осваиваются тут, поселяются в новеньких многоэтажках, становятся хозяевами квартир." м-нэээээ.... Нас уверяют, что мигранты ОСТРО нужны в строительной сфере, что без них стройки встанут и граждане России не получат нового жилья... А тут невзначай выходит, что в новопостроенные дома заселяются сами же мигранты. Т.е., строят они сами для себя! И еще... Нас уверяют, что россияне не пойдут в те отрасли экономики, где сейчас заняты мигранты. Мол-де ,заработки там по нашим меркам низкие. А как осуществляется покупка квартир в новостройках за "малые" заработки? Пусть даже и в ипотеку. Выходит, заработки не такие уж и маленькие? И россиян в эти отрасли просто не пускают? Как пример - рынки, где все схвачено "гостями с юга" и простому фермеру/дачнику туда не пробиться.