БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Дудкин
    Бабушке пора на пенсию. Да и комсомольские годы не прошли даром...Матвиенко назвала...
  • Erl Schweizer
    Матвиенко представляет лицо России, это лицо обязано обладать превосходством над остальными.Матвиенко назвала...
  • Erl Schweizer
    Валентина Матвиенко служит самозабвенно власти, но не 145 миллионному населению. Насколько эта служба соответствует ч...Матвиенко назвала...

Две забытые победы меняют репутацию Крымской войны

Две забытые победы меняют репутацию Крымской войны

ПРАВДА И ПОБЕДА Tекст: Михаил Диунов, историк 170 лет назад, в конце ноября 1853 года, российские войска добились побед, которые сегодня кажутся незаслуженно забытыми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МИ
Михаил Игнатов
Надо добавить эти битвы во все школьные учебники.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх