Комментатор из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов попал в скандальную ситуацию

Эксперты обвиняют его в ангажированности. Спортивный комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Динамо» (1:0), который прошел на «Газпром Арене» 10 августа, высказался об игроках из Москвы довольно резко.
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