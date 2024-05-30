Смерть Раиси не спасла ВСУ: Последний подарок от президента Ирана для Киева

Россия усилит сотрудничество с Ираном — готовится соглашение о военной помощи Российские эксперты работают в комиссии по расследованию гибели президента Ирана, готовится стратегическое соглашение о военной помощи Ирану со стороны РФ.
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