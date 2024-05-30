Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Наталия
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Смерть Раиси не спасла ВСУ: Последний подарок от президента Ирана для Киева

Смерть Раиси не спасла ВСУ: Последний подарок от президента Ирана для Киева

Россия усилит сотрудничество с Ираном — готовится соглашение о военной помощи Российские эксперты работают в комиссии по расследованию гибели президента Ирана, готовится стратегическое соглашение о военной помощи Ирану со стороны РФ.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошо, что отношения России с Ираном развиваются.
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Жаль Раиси🥀🥀 земля ему пухом и райский сад с прекрасными гуриями
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19 час.
лл
лина любимцева
Светлая память Раиси.... Как хороший человек, так с ним обязательно что-то случается подобное...
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17 час.

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