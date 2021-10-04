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Москвичей предупредили о ночных заморозках и первых сильных морозах

Москвичей предупредили о ночных заморозках и первых сильных морозах

Ночная температура на этой неделе может опуститься до минус 2 градусов.фото: pixabay.com Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей региона о сильных морозах, которые ожидаются во второй половине октября.

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