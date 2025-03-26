Солнечное затмение 29 марта 2025 года — советы астролога 29 марта наступит солнечное затмение – с 11:51 до 15:44 по Москве С точки зрения астрономии солнечное затмение – это явление, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце.
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