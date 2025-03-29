Последствия прилета осколка 120-мм минометной мины в плиту бронежилета 6Б45. Владелец выжил, отделавшись ушибом легкого и переломом двух ребер.
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Последствия прилета осколка 120-мм минометной мины в плиту бронежилета 6Б45. Владелец выжил, отделавшись ушибом легкого и переломом двух ребер.
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