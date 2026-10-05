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Пятый канал

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УЗИ, фотографии и чужой плач: женщина выдумала рождение двоих детей

УЗИ, фотографии и чужой плач: женщина выдумала рождение двоих детей

Женщина признала в суде, что обманула партнера, сообщив о рождении двоих детей, а затем об их продаже за 500 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

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