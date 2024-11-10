Куценко снова ждут испытания

Гоша спасает отвергнутую женщину, решившую приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. Гоша Куценко в сериале «Скорая помощь» Пресс-служба НТВ Гоша спасает отвергнутую женщину, решившую приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы, и выезжает на помощь девушке, которая сожгла себе стопы, стоя на углях.