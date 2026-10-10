Представлен кронштейн Xiaomi: до 9 кг, 34 дюймов и замена в течение 5 лет

Для аккуратной организации рабочего места предусмотрен скрытый канал для кабелей Xiaomi представила кронштейн для мониторов, продажи которого на платформе Youpin начнутся 12 октября.
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