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Закон, порядок, государство

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Петербургские полицейские оформили разрешение на временное проживание гражданину Португалии

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в торжественной обстановке вручили 31-летнему гражданину Португальской Республики Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро разрешение на временное проживание в России.

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