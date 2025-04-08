Трамп: европейцам придётся покупать энергоресурсы у США, чтобы выровнять торговый дефицит

ОС

Олег Сорин

👍 А американы будут покупать эти самые ресурсы за копейки у России и продавать Европе через Северные потоки. ХАроший бизнес. Ни хера не делая сидеть на кранике северных потоков и стричь бабусики. МАлАдцЫ.