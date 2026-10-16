Знал о теракте, но молчал: житель Краснодарского края не хотел подставлять друзей и нарушил из-за них законВ Курганинске суд огласил приговор Даниле Поколоде, молодой человек осуждён за то, что не сообщил о совершённом теракте.
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