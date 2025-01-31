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Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными

Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными

БлокнотРУ В Абхазии готовится гражданская война: враги пророссийского кандидата грозят взять в руки оружие Ситуация в Абхазии в преддверии выборов президента, намеченных на 15 февраля, продолжает накаляться.

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