Что означает дивергенция Toncoin. При росте цены на 7% объем торгов упал на 32%

Цена Toncoin (TON) за последние сутки выросла на 7%, однако объемы торгов значительно снизились. Это может быть связано с несколькими факторами: Шорт-сквиз: рост цены вынуждает держателей коротких позиций выкупать TON обратно, но продавцов на рынке становится меньше, что ограничивает дальнейшее повышение цены.
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