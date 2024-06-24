Что означает дивергенция Toncoin. При росте цены на 7% объем торгов упал на 32%

Цена Toncoin (TON) за последние сутки выросла на 7%, однако объемы торгов значительно снизились. Это может быть связано с несколькими факторами: Шорт-сквиз: рост цены вынуждает держателей коротких позиций выкупать TON обратно, но продавцов на рынке становится меньше, что ограничивает дальнейшее повышение цены.