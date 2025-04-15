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Пункт-А

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Долгострой рядом с бывшей болоньевой фабрикой в Астрахани снесут и построят высотку

Долгострой рядом с бывшей болоньевой фабрикой в Астрахани снесут и построят высотку

По крайней мере, такие планы у застройщика. Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области выдало разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9,9 тыс.

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