Долгострой рядом с бывшей болоньевой фабрикой в Астрахани снесут и построят высотку

По крайней мере, такие планы у застройщика. Министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области выдало разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9,9 тыс.
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