Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что рост экспортной выручки поддержал курс рубля. «Увеличение экспортной выручки в последние месяцы, связанное с ростом цен на нефть и другие сырьевые товары, оказывало поддержку курсу рубля», — цитирует её ТАСС.