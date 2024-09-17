Авиакомпании в панике. В России могут значительно вырасти цены на авиаперелеты

В России может значительно вырасти стоимость авиабилетов на перелеты внутри страны и за ее пределы. Авиакомпании направили письмо в министерство транспорта, где предупредили о возможном подорожании и его причинах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «КоммерсантЪ».
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