В Ростовской области сотрудники полиции приняли первое заявление иностранного гражданина на оформление временного проживания в упрощенном порядке

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области принято первое в регионе заявление гражданина Германии об оформлении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
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