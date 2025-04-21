В Оренбургской области в рамках проекта «Мы - граждане России!» полицейские совместно с Движением Первых вручили первые паспорта юным первомайцам

В рамках Всероссийского проекта Движения Первых «Мы - граждане России!» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации в актовом зале отдела полиции Первомайского района.
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