Четыре члена КСИР Ирана погибли в результате удара Израиля по Дамаску

Четыре представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая главу информационного отделения, погибли в результате удара Израиля по Дамаску, заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе.
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