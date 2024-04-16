Канцлер Германии стал свидетелем изменений в развитии Китая

Шанхай, 16 апреля /Синьхуа/ -- Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник в ходе своего третьего визита в мегаполис Шанхай на востоке Китая заявил, что в этот раз он увидел новые изменения в развитии Китая, и что германо-китайское сотрудничество крайне важно для будущего мира.