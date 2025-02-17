Рекордное количество малышей появилось на свет в Мариинской больнице Петербурга

Зачастую мамы поступают в стационар по хирургическим показаниям В Мариинской больнице Санкт-Петербурга в 2024 году родилось рекордное количество детей, несмотря на то, что роды в стационаре являются скорее исключением, чем правилом.
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