Акции «Магнита» рухнули до уровня нулевых

Акции «Магнита» опустились до 1,45 тыс. рублей — минимального уровня с августа 2009 года. На этой неделе важных корпоративных новостей не выходило: аналитики связывают снижение с общим ослаблением рынка и переходом инвесторов в нефтегазовые и металлургические компании, пишет «Коммерсант».