if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

6 подписчиков

Акции «Магнита» рухнули до уровня нулевых

Акции «Магнита» рухнули до уровня нулевых

Акции «Магнита» опустились до 1,45 тыс. рублей — минимального уровня с августа 2009 года. На этой неделе важных корпоративных новостей не выходило: аналитики связывают снижение с общим ослаблением рынка и переходом инвесторов в нефтегазовые и металлургические компании, пишет «Коммерсант».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии