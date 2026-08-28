Акции «Магнита» рухнули до уровня нулевых

Акции «Магнита» опустились до 1,45 тыс. рублей — минимального уровня с августа 2009 года. На этой неделе важных корпоративных новостей не выходило: аналитики связывают снижение с общим ослаблением рынка и переходом инвесторов в нефтегазовые и металлургические компании, пишет «Коммерсант».
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