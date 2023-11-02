Месяц Скорпиона: Тамара Глоба дала прогноз на ноябрь 2023 года Алёна ЮрьеваАстролог Тамара Глоба представила свой прогноз на ноябрь 2023 года, предсказывая интересные события и перемены для каждого знака зодиака.
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