Ростех начал производство высокоточных датчиков для системы навигации самолетов Ту-214

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех начал производство радиомагнитных индикаторов РМИ-3 для среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214.
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