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Царьград

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Дмитриев раскритиковал министра финансов Германии за двойные стандарты

Дмитриев раскритиковал министра финансов Германии за двойные стандарты

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, в социальной сети X обвинил министра финансов Германии Ларса Клингбайля в "двойных стандартах", указав на внутренние проблемы Германии, такие как миграционный кризис и энергетические трудности.

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