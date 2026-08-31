Дмитриев раскритиковал министра финансов Германии за двойные стандарты

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, в социальной сети X обвинил министра финансов Германии Ларса Клингбайля в "двойных стандартах", указав на внутренние проблемы Германии, такие как миграционный кризис и энергетические трудности.
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