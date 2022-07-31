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Александр СОБОЛЕВ: Спору нет в Питере «Зенит» может любому накидать целую авоську. Там у них все залетает, но мы дома 1:1 сыграли. Кто в «Спартаке» Клаудиньо может закрыть? Да любой

Александр СОБОЛЕВ: Спору нет в Питере «Зенит» может любому накидать целую авоську. Там у них все залетает, но мы дома 1:1 сыграли. Кто в «Спартаке» Клаудиньо может закрыть? Да любой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, почему все клубы пропускают много голов от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

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