Украинские спецслужбы специально ищут людей без моральных принципов для совершения убийств в России, при этом в качестве киллеров могут наниматься даже абсолютные дилетанты, как это произошло с гражданином Молдавии Николае Кочу, который пытался убить российского военного в Саратовской области.