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Военный эксперт Шурыгин: спецслужбы Украины продолжают традиции бандеровцев

Военный эксперт Шурыгин: спецслужбы Украины продолжают традиции бандеровцев

Украинские спецслужбы специально ищут людей без моральных принципов для совершения убийств в России, при этом в качестве киллеров могут наниматься даже абсолютные дилетанты, как это произошло с гражданином Молдавии Николае Кочу, который пытался убить российского военного в Саратовской области.

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