Выручка TSMC выросла на 60 % по итогам апреля, и не только за счёт ИИ Март этого г...

Выручка TSMC выросла на 60 % по итогам апреля, и не только за счёт ИИМарт этого года уже принёс тайваньской TSMC на 34,3 % больше выручки, а теперь уверенности в сохранении высокой динамики её роста добавляет апрельская статистика, на которую ссылается Bloomberg.