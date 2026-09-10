«Я отличаю по звукам ПВО разных видов, беспилотники, баллистику…»: Максим Виторган рассказал, что Сочи стал четвертым городом, где он прятался от обстрелов

Российский актёр Максим Виторган, который ранее покидал Россию на фоне специальной военной операции, в четверг, 10 сентября, рассказал, что Сочи стал четвертым городом, где он прятался от обстрелов разной степени тяжести.
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