Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство жены

Бишимбаева признали виновным в убийстве с собой жестокостью жены Салтанат Нукеновой.Один из самых резонансных судебных процессов за последние десятилетия в Казахстане завершился суровым приговором бывшему министру экономики страны Куандаку Бишимбаеву.