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Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство жены

Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство жены

Бишимбаева признали виновным в убийстве с собой жестокостью жены Салтанат Нукеновой.Один из самых резонансных судебных процессов за последние десятилетия в Казахстане завершился суровым приговором бывшему министру экономики страны Куандаку Бишимбаеву.

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