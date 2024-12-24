Послевоенная модель Киева

Киев меня никогда не любил. Ну, я как бы тоже отвечал ему взаимностью. Но все же думал: раз мне довелось в нем жить, то, может, есть шанс сделать его как-то краше, получше, чтобы в нём было комфортно и без любви.
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