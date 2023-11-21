Комитет Совфеда по регламенту поддержал запрет засилья англицизмов

Сенаторы поддержали проект закона об ограничении использования англицизмов в публичном пространстве. Соответствующее решение принято 21 ноября на заседании Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.
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