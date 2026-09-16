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Аракчи пообещал раскрыть данные об ущербе от ударов Ирана по базам США

Аракчи пообещал раскрыть данные об ущербе от ударов Ирана по базам США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что опубликованные данные о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке в результате ответных ударов Тегерана являются лишь «вершиной айсберга».

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