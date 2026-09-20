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ЦИК: КПРФ получает 14,01%, ЛДПР - 9,32% после подсчета 20% протоколов

ЦИК: КПРФ получает 14,01%, ЛДПР - 9,32% после подсчета 20% протоколов

Подсчет голосов продолжается. Представленные показатели являются промежуточными и могут измениться после обработки оставшихся протоколов.

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