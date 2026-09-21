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Воронежские новости

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В Воронеже возбудили дело по смертельному ДТП на Ленинском проспекте с подростками

В Воронеже возбудили дело по смертельному ДТП на Ленинском проспекте с подростками

Авария произошла 4 сентября, когда 26-летний водитель Volkswagen Passat не выдержал дистанцию и врезался в электросамокаты подростков.

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