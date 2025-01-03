Пятно мазута добралось до Севастополя

Обнаружены несколько пострадавших от мазута птиц.фото: t.me/opershtab23Мазутное пятно после крушения танкеров в Керченском проливе дошло до Севастополя, сообщил 3 января губернатор города Михаил Развожаев.
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